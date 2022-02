Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: scelto il dopo Arthur

Calciomercato Juventus, in mezzo al campo Allegri ha bisogno di un regista che abbini tecnica e visione di gioco: si studia il colpo dall’Inghilterra.

Una Juventus completamente stravolta (in positivo) dai nuovi arrivi, quella ammirata ieri sera nel posticipo di campionato contro il Verona. Non a caso i protagonisti del netto successo contro gli scaligeri sono stati proprio Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Due rinforzi inseguiti a lungo e portati a Torino durante la sessione invernale del calciomercato.

Una rondine non fa primavera, ma se le premesse sono queste significa che la società ci ha visto lungo e che l’investimento darà i suoi frutti. Ed è per questo che i dirigenti bianconeri sono già al lavoro per la prossima estate. La rivoluzione della rosa non può fermarsi al serbo ed allo svizzero, ma dovrà necessariamente proseguire per dare a Massimiliano Allegri una “macchina” che possa tornare a competere con le big d’Europa nel più breve tempo possibile. Federico Cherubini e gli altri hanno tracciato il solco: ora sarà importante continuare in quella direzione.

Calciomercato Juventus, tra gli obiettivi per giugno c’è anche Tielemans

Il reparto maggiormente attenzionato dal direttore sportivo della Juventus è ancora il centrocampo. Serve un profilo diverso da quello di Zakaria, qualcuno che sia in grado di impostare e soprattutto che sia dotato di una grande visione di gioco. Il brasiliano Arthur è apparso in crescita nelle ultime partite e con un instancabile recupera-palloni come l’ex Borussia Monchengladbach di fianco può fare ancora meglio. Ma la sensazione è che la sua strade e quella della Vecchia Signora a giugno si divideranno.

Ecco perché dalla Spagna riportano di un interesse sempre maggiore per il centrocampista del Leicester, Yuri Tielemans. Secondo todofichajes.com, il nazionale belga sarebbe uno dei principali obiettivi dei bianconeri insieme a Ryan Gravenberch dell’Ajax.