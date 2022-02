Calciomercato Juventus, controsorpasso ai rivali | Colpaccio a zero

Calciomercato Juventus, controsorpasso alla squadra rivale. Il colpaccio a zero è possibile. Anche Cherubini tagliato fuori?

Le notizie e i rumors che arrivano sulla Juventus, danno l’idea di una società che la prossima stagione vuole intervenire soprattutto in mezzo al campo. Sì, perché si spera che Ramsey possa rimanere alla larga dalla Continassa, e soprattutto si spera che gente come Rabiot – e forse anche Arthur – possa riuscire a trovare una sistemazione. In poche parole, una rivoluzione.

Tenendo presente che sono molti gli obiettivi della società bianconera – si guarda a Milinkovic-Savic, ma anche a Tielemand del Leicester – è normale, anche, che interessino quei calciatori che alla fine della stagione vanno in scadenza di contratto e che potrebbero arrivare a parametro zero. Fanno gola a tutti a dire il vero. E uno di questi gioca in Serie A: Kessie del Milan, infatti, sembra destinato a lasciare i rossoneri. La Juve ci ha fatto più di un pensiero e potrebbe anche affondare il colpo la prossima estate, ma El Nacional, spiega, che il Real Madrid è pronto a superare tutti.

Calciomercato Juventus, il Real davanti a tutti

Partiamo anche da un presupposto importante: quello che su Kessie ci sono molti club europei che sognano il colpo grosso senza sganciare un euro. Le big lo hanno sondato, e tra queste ci sono anche Barcellona e Real Madrid. Fino a qualche settimana fa, i catalani, che stanno mettendo in atto un vero e proprio ricambio generazionale agli ordini di Xavi, sembravano avanti nella possibile corsa al centrocampista ivoriano. Ma le cose sembrano cambiate, con Ancelotti – che ha bisogno di un elemento che vada a completare un reparto fantastico composto al momento a Casemiro, Modric e Kroos – che avrebbe messo la freccia.

E Cherubini in tutto questo? La Juventus non è assolutamente tagliata fuori. Anzi, con il rafforzamento della rosa messo in atto in queste ultime settimane, potrebbe anche attirare Kessie. A patto che le condizioni economiche siano accettabili. Nessuno si svenerà per farlo arrivare alla Continassa.