Calciomercato Juventus, resta in Bundesliga | Annuncio ufficiale

Il calciomercato della Juventus continua a raccogliere rumors riguardo possibili acquisti e cessioni dei bianconeri.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società torinese è stata l’indiscussa protagonista dell’ultima sessione di mercato. Grandi colpi, le firme di Zakaria e Vlahovic, per aprire un nuovo ciclo vincente. In attesa che l’estate possa portare poi in dote all’allenatore bianconero altri innesti di qualità, calciatori che possano aiutare la Juventus a essere sempre più forte e competitiva in Italia e in Europa.

In difesa ci sarà bisogno forse di nuovi volti, anche se il club ha già chiuso l’accordo per Gatti del Frosinone. Si guarderà probabilmente anche alla lista dei possibili svincolati di fine stagione, calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e non hanno intenzione di rinnovarlo.

Calciomercato Juventus, Sule rimane a giocare in Bundesliga

Nella lista dei possibili colpi da mettere a segno a parametro zero andrà però depennato il nome di Niklas Sule, possente difensore del Bayern Monaco. Che non rinnoverà il contratto con i bavaresi ma ha già deciso la sua nuova destinazione.

Official. Borussia Dortmund have reached an agreement with Niklas Süle to join the club as free agent from FC Bayern in June 2022. 🟡⚫️ #BVB Done deal, BVB statement confirms. #Süle pic.twitter.com/352EEi3jlk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2022

Come ha spiegato anche il giornalista Fabrizio Romano, Sule ha deciso di accettare la corte del Borussia Dortmund, dando dunque la priorità al club giallonero pur di rimanere a giocare in Bundesliga. Accostato alla Juventus nei mesi scorsi, il difensore era nel mirino anche di altri club di serie A e di Premier League.