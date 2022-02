Calciomercato Juventus, svolta Zaniolo | Blitz dalla Premier: 50 milioni

Non si ferma mai il calciomercato di una Juventus che sta già pianificando le mosse da fare nella prossima sessione estiva.

Dopo aver messo a segno i colpi Vlahovic e Zakaria, già decisivi alla loro prima apparizione con la maglia della Juventus, adesso il club guarda avanti. La rosa di Allegri deve essere ancora ringiovanita e rinforzata e i prossimi mesi saranno decisivi per capire dove si dovrà intervenire con maggiore urgenza.

C’è un giocatore che negli ultimi giorni è stato accostato frequentemente ai bianconeri ed è Niccolò Zaniolo, stella della Roma che ancora non ha rinnovato il suo contratto con i giallorossi e in estate potrebbe essere un obiettivo importante da raggiungere. Di fronte ad una offerta convincente la società capitolina potrebbe anche decidere di lasciarlo partire.

Calciomercato Juventus, lo United si muove per Zaniolo

A fare chiarezza sulla situazione attuale legata al numero 22 giallorosso ci ha pensato il giornalista Enrico Camelio, che ai microfoni di CMIT Tv ha parlato proprio di Zaniolo. Rivelando come non ci sia alcun interesse da parte del Tottenham nei confronti del jolly offensivo. “Vigorelli sta a Milano, non ha incontrato la Roma. La Juve ha chiesto informazioni, ma non ha parlato con la Roma. Anche una squadra di Milano ha chiesto informazioni. Se arrivano 50 milioni, la Roma lo vende. L’unica che si è mossa concretamente è il Manchester United, le altre hanno chiesto solamente delle informazioni” ha precisato. Sarebbero dunque i Red Devils il club pronto a fare un investimento importante per ingaggiare la stella giallorossa.