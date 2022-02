Juventus, missione Coppa Italia | Allegri li schiera dall’inizio

La Juventus non ha tempo per riposarsi perché giovedì la squadra di Allegri torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia.

E’ senz’altro un momento positivo per la formazione bianconera, che ha superato il Verona nell’ultimo turno di serie A rosicchiando altri punti preziosi a chi sta davanti. La zona Champions League è l’obiettivo minimo da conquistare, considerando anche gli introiti che il torneo internazionale riesce a garantire.

Ma in questa stagione c’è anche un altro obiettivo importante da raggiungere, la conquista della Coppa Italia. Con il Sassuolo che però non dovrà essere sottovalutato, del resto il valore dei neroverdi è sotto gli occhi di tutti.

Juventus, Allegri può schierare Bonucci e Locatelli

Ci vorrà dunque una prestazione molto convincente per avere la meglio su Berardi e soci. Febbraio sarà un mese ricco di appuntamenti ed è per questo motivo che Allegri dovrà gestire al meglio le energie dei suoi uomini. Mancherà sicuramente Chiellini per infortunio e il tecnico si affiderà dunque all’esperienza di Bonucci in una gara così delicata. Dopo essere rimasto fuori contro il Verona dunque il numero 19 ritroverà una maglia da titolare. Così come la ritroverà anche Locatelli, squalificato in campionato e pronto a giocare per la prima volta al fianco di Zakaria a centrocampo. Due tasselli molto importanti per la Juventus, che non fa mistero di voler arrivare in fondo al torneo. Ancora qualche dubbio da sciogliere riguardo altre zone del campo, decisivi saranno i prossimi allenamenti per capirne di più.