Calciomercato Juventus, accordo totale: “Firma al 100%”

Calciomercato Juventus, tutto fatto per il rinnovo di contratto. C’è l’intesa tra il club e gli agenti del calciatore.

L’argomento relativo ai rinnovi sta diventando sempre più attuale in casa Juventus. Si avvicina la fatidica data fissata dalla società per decidere cosa fare con Paulo Dybala, finora il caso sicuramente più spinoso. Ma in questi giorni si sta discutendo anche del futuro di altri giocatori, il cui contratto – come per il fantasista argentino – scadrà a giugno.

Situazioni che prima sembravano abbastanza chiare adesso rischiano di essere completamente ribaltate. In alcuni casi è stato il campo a far cambiare idea alla dirigenza, tornata sui suoi passi in seguito ad una serie di prestazioni positive. È il caso di Mattia De Sciglio, che da esubero sotto le gestioni di Sarri e Pirlo è diventato quasi imprescindibile per Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese lo ha sempre tenuto in considerazione – fu lui a pretendere il suo arrivo anni fa, dopo averlo avuto ai tempi del Milan – e nel momento del bisogno è riuscito a farne un punto fermo.

Calciomercato Juventus, rinnovo pronto per De Sciglio

Al punto che si è tornato a parlare di rinnovo di contratto, quando solo pochi mesi fa sembrava utopico che De Sciglio potesse rifirmare con la Juventus. Il terzino nel frattempo è salito di rendimento, è arrivato in doppia cifra a livello di presenze e recentemente ha messo a segno il gol-vittoria nel rocambolesco 3-4 dell’Olimpico contro la Roma. Secondo i rumours che giungono dalla Spagna, c’è stato anche un tentativo dell’Atletico Madrid.

Diego Simeone apprezza le qualità del giocatore e dalla capitale spagnola hanno pensato ad un possibile colpo a zero. Voci confermate anche dal giornalista Luca Momblano. Eppure il futuro sarà ancora a Torino: come ha annunciato Franco Leonetti a Juventibus, De Sciglio firmerà il rinnovo con la Juventus al 100%.