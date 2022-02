Calciomercato Juventus, Milan “distrutto”: colpaccio ad una condizione

Calciomercato Juventus, Milan “distrutto”: il colpaccio si potrebbe concretizzare alla fine della stagione ad una sola condizione

Il colpaccio ad una sola condizione, almeno stando a quanto riferito da calciomercato.it. La Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi, alza la posta. E potrebbe completare l’opera alla fine della stagione, quando è evidente che Cherubini dovrà intervenire sul mercato, soprattutto in mezzo al campo.

Evidente perché alcuni dovrebbero lasciare la società bianconera. E i maggiori indiziati in questo momento sono Arthur e Rabiot. Soprattutto il francese sembra aver concluso la sua esperienza a Torino e la dirigenza si muoverà per trovargli una sistemazione. Serve un rinforzo in poche parole, e la Juve guarda in Italia, soprattutto al Milan. Il nome è quello di Kessie, ovviamente, che lascerà il Milan a parametro zero. Possibilità di rinnovo ridotte davvero al lumicino.

Calciomercato Juventus, affondo su Kessie

L’affondo ci sarà. Ma è condizionato come detto ad alcune cessioni. L’ivoriano ha chiesto al Milan 8 milioni di euro per rinnovare, una cifra che la società rossonera non vuole mettere sul piatto. Ci potrebbe arrivare la Juve che da tempo ha messo nel mirino il centrocampista. Elemento che piace ad Allegri che lo vedrebbe bene nella metà campo della sua squadra il prossimo anno. E non solo, Kessie, come ha fatto vedere anche durante il derby, potrebbe giocare anche a ridosso di una punta: la duttilità, quella che piace al tecnico livornese.

Insomma, l’obiettivo è messo nel mirino. Serve un’accelerata per chiudere. E chissà che Cherubini non decida di mettere il turbo anche in questo caso bruciando di fatto la concorrenza.