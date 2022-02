Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Il piano diabolico anti Raiola

Calciomercato Juventus, De Ligt potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione ma c’è ance un’alternativa: ecco quale.

Calciomercato Juventus, si è parlato a lungo di una possibilità di vedere De Ligt fuori dalla Juventus a fine stagione. Al lordo il giocatore percepisce 10 milioni netti e alla fine della stagione, quindi in estate, la Vecchia Signora potrebbe valutare l’idea di cederlo ad una cifra importante, tenendo comunque in considerazione il fatto che è già stato acquistato un futuro campioncino come Gatti dal Frosinone.

Proprio il difensore olandese avrebbe ancora molte richieste dal Barcellona, la squadra che era già stata molto vicina a chiuderlo proprio prima del passaggio in bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo trovato: annuncio imminente

Calciomercato Juventus, De Ligt rinnovo e cessione | 70 milioni l’offerta

La Juventus vuole scacciare assolutamente l’ipotesi di vivere un Donnarumma bis e pertanto si prospetta una nuova, clamorosa, situazione. Infatti il giocatore olandese potrebbe essere rinnovato, a breve la dirigenza si sederà al tavolo con l’agente del giocatore e da lì il possibile rinnovo per poi andare incontro ad una cessione, che dovrebbe ammontare almeno a 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assist Mendes: Roma k.o. e bomber con lo sconto

Come scrive ‘Calciomercato.it’, le richieste sono innumerevoli: dalla Premier League passando per la Liga, con in pole proprio il Barcellona. La società blaugrana è la più gettonata proprio perché, già in passato, era stata ad un passo dall’acquisto dell’ex Ajax.