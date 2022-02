Calciomercato Juventus, assist Mendes: Roma k.o. e bomber con lo sconto

Calciomercato Juventus, ora sul fronte attaccanti potrebbe, nuovamente, cambiare tutto: andiamo a scoprire il perché.

Calciomercato Juventus, Jorge Mendes potrebbe nuovamente essere decisivo per i bianconeri. Stando infatti alle indiscrezioni de ‘El Chiringuito’ l’Atletico Madrid – che detiene il cartellino di Alvaro Morata – avrebbe puntato un obiettivo per l’estate, stiamo parlando di Guedes, attaccante portoghese del Valencia. Ciò potrebbe significare che i colchoneros rinuncerebbero in via definitiva al ricatto di Alvaro Morata.

Certamente una buona notizia per i bianconeri che a questo punto potrebbero, addirittura, pretendere il già citato sconto sul cartellino.

Calciomercato Juventus, Morata bis: ora si può fare

E con questa notizia, Massimiliano Allegri, grande fan del suo attaccante, potrebbe riavere ancora il proprio bomber per la prossima stagione. Come sappiamo la resa dei conti finale sarà a giungo, ma con l’interesse per Guedes, l’Atletico avrà bisogno dei soldi del bomber spagnolo che reinvestirà proprio per l’acquisto del portoghese del Valencia.

Un operazione che avverrà grazie all’ausilio del procuratore di Cristiano Ronaldo, il noto Jorge Mendes. Questo affare farà felice Simeone per l’acquisto di un potenziale bomber e la Juventus dall’altra parte riavrebbe un attaccante consolidato che apprezza molto l’ambiente e non manca mai di ringraziare il suo allenatore, coma ha già recentemente fatto per avergli dato ancora fiducia. Un accordo che dovrebbe arrivare per l’estate e “regalare” ad Allegri un suo fidatissimo.