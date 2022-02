Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo nonostante i trasferimenti siano chiusi.

Del resto i tifosi si aspettano ancora altri colpi da parte della dirigenza dopo i rinforzi invernali. Calciatori del calibro di Vlahovic e Zakaria, campioni che possono essere le colonne non solo della squadra di oggi ma anche di quella del futuro. La dirigenza della Juventus sarà già al lavoro, fissando le priorità e gli obiettivi da raggiungere per allestire una squadra sempre più forte e competitiva.

Sia in serie A che ovviamente in Europa, con l’obiettivo di riuscire ad alzare quella Champions che da troppo tempo manca in bacheca. Per raggiungere questo traguardo c’è la necessità di avere più campioni possibili in rosa e i tifosi sono preoccupati di perderne uno come Paulo Dybala che ancora non ha rinnovato il suo accordo con i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Manè al Barcellona può allontanare Dybala dalla Spagna

In Spagna “Mundo Deportivo” riporta una voce importante di calciomercato che potrebbe allontanare la partenza di Dybala da Torino. Uno dei club maggiormente interessati infatti alle prestazioni del numero dieci bianconero è il Barcellona, una delle squadre che potrebbero essere la futura destinazione di Sadio Manè. L’attaccante del Senegal, fresco vincitore della Coppa d’Africa, avrebbe infatti intenzione di lasciare il Liverpool per tentare una nuova avventura professionale nella Liga spagnola. Con Barcellona e Real Madrid che sarebbero le destinazioni più probabili. Nel caso il cui lo sgusciante attaccante andrebbe a vestire la maglia blaugrana allora difficilmente il Barcellona si getterebbe alla ricerca di Dybala, il cui futuro potrebbe ad ogni modo essere deciso in questo mese.