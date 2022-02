Calciomercato Juventus, “giallo” Dybala | “Vendetta” immediata

By

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala ancora tutti in divenire e si apre la nuova ipotesi per l’estate.

Calciomercato Juventus, in questo mese si deciderà tutto: il futuro della Joya è appeso ad un filo, proprio per questo motivo Paulo Dybala potrebbe valutare anche diverse alternative, con offerte provenienti dall’estero.

Come scrivono i colleghi spagnoli di ‘Todofichajes.com’, la Joya potrebbe partire già in estate a parametro zero. Il Barcellona sfruttando l’opportunità dell’entusiasmo dell’arrivo di Vlahovic avrebbe mantenuto vivi i contatti con Dybala e il suo agente, pertanto, dato ancora l’incerto rinnovo, la società blaugrana, con tanto di benestare di Xavi, tenterebbe il numero 10 bianconero.

Calciomercato Juventus, Dybala al Barcellona | Xavi lo vuole

Date le caratteristiche della Joya, un vero e proprio fantasista con un’ottima qualità tecnica, Xavi avrebbe trovato l’identikit ideale per il prossimo attaccante del Barcellona. Già ai tempi si parlava di Dybala come l’erede designato di Messi e adesso che la Pulce è del Psg, questa eventualità, si fa sempre più realistica. Dybala è ancora al bivio, non avendo ancora accettato nessuna proposta di rinnovo.

In caso di mancato accordo tra le parti, l’agente Antun potrebbe lavorare a stretto contatto con la dirigenza del Barcellona, cercando quindi di veicolare il suo assistito verso la destinazione spagnola, da sempre molto attenta al giocatore. L’incontro tra la dirigenza Juventus e Paulo Dybala sarà in questo mese, di conseguenza, a marzo, probabilmente, sapremo già quale sarà il destino dell’attaccante argentino.