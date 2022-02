Calciomercato Juventus, nuovo dirigente al fianco di Cherubini: decisione presa

By

Calciomercato Juventus, rivalutata la figura del direttore sportivo dopo la brillante campagna acquisti di gennaio. Cosa si è deciso.

L’ultima, scoppiettante, sessione di mercato ha fatto cambiare idea a parecchi tifosi. Che la scorsa estate non erano stati affatto morbidi con il suo operato. Le critiche riguardavano l’iniziale immobilismo, l’incapacità di prevedere la probabile partenza di Cristiano Ronaldo e di trovare un attaccante che potesse quantomeno non farlo rimpiangere.

Federico Cherubini inizialmente non aveva scaldato i cuori. Diventato direttore sportivo della Juventus lo scorso maggio dopo l’addio di Fabio Paratici, il suo nome restava sconosciuto ai più e le diffidenze erano legittime. La figura del manager di origine umbra è stata però completamente rivalutata a margine dell’ultimi mercato di gennaio, in seguito ai colpacci Vlahovic e Zakaria. Due acquisti che, come si è visto già nella prima uscita contro il Verona, hanno cambiato il volto della squadra.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, accordo totale: “Firma al 100%”

Calciomercato Juventus, per il momento Cherubini non sarà “affiancato”

Ancora è presto per emettere sentenze, ma se il buongiorno si vede dal mattino bisognerà presto rendere merito anche allo stesso Cherubini, che finora sembra all’altezza dei suoi predecessori. Inoltre pare ci sia anche una certa sintonia con l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, altra new entry nell’assetto societario. Fatto sta che qualche mese fa si era parlato di un’altra figura da affiancare al “poco esperto” direttore sportivo bianconero, uno che potesse farlo crescere ulteriormente.

Decisione per ora congelata, come ha spiegato a Juventibus il giornalista Luca Momblano. “La necessità di stabilità, il probabile rinvio a giudizio di qualche dirigente sulle vicende legate alla visita della Guardia di Finanza – ha detto durante la trasmissione – hanno portato ad un rinvio della scelta della figura amministrativa da affiancare a Cherubini, sul cui profilo non si hanno ancora le idee chiare”.