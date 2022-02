Calciomercato Juventus, ribaltone improvviso | “Xavi ha detto sì”

Tanti nomi circolano per il futuro calciomercato della Juventus, che in estate si prepara a mettere a segno colpi importanti per i bianconeri.

C’è del resto da proseguire nel processo di rinnovamento e ringiovamento della squadra di Allegri. Il tecnico ha accolto a gennaio due pedine fondamentali come Zakaria e Vlahovic, ma ora si deve per forza di cose guardare anche a possibili innesti in altre zone del campo.

Se c’è un reparto che adesso deve avere la priorità è il centrocampo, dove ci sono state due uscite al cospetto di una sola entrata. I bianconeri infatti hanno ceduto Bentancur e Ramsey e dunque anche numericamente ci sarà bisogno di qualche nuovo innesto.

Calciomercato Juventus, Xavi si tiene stretto de Jong

Innesto che presumibilmente non sarà Frenkie de Jong, mediano olandese alla sua terza stagione con il Barcellona. Chi pensava che con l’arrivo di Xavi potesse prendere in considerazione l’idea di cambiare aria alla fine si è dovuto ricredere. Come infatti ha sottolineato “Mundo Deportivo”, il rendimento del centrocampista è sempre più in crescita, ormai è un leader della linea mediana ed un giocatore che Xavi reputa fondamentale. Il Barcellona ha aperto un nuovo ciclo sotto la guida dell’ex mediano che ha deciso di affidare le chiavi del gioco proprio a de Jong. Che dunque in estate è destinato a rimanere in Spagna, salvo clamorosi ribaltoni.