Calciomercato Juventus, fissato l’incontro: firma fino al 2025

Calciomercato Juventus, per il rinnovo è praticamente tutto fatto: l’ufficialità potrebbe arrivare già nella prossima settimana.

Il mercato invernale si è appena concluso, ma non c’è un solo minuto da perdere. La Juventus è già proiettata verso la prossima stagione e dovrà capire nei prossimi mesi quali tra i giocatori il cui contratto è in scadenza valga la pena tenere o meno con sé.

Il futuro di uno di essi sembra già scritto. La trattativa non si può dire ancora conclusa, ma la notizia è praticamente semiufficiale. C’è qualcuno, tra quelli che parevano essere in bilico, che potrebbe continuare a giocare in bianconero fino al 2025. Si tratta di Mattia De Sciglio, al quale Massimiliano Allegri non intende rinunciare neanche per tutto l’oro del mondo. E infatti, forte della considerazione che l’allenatore livornese nutre nei confronti del calciatore, la dirigenza bianconera ha già fissato un incontro volto a stabilire i dettagli di un ipotetico contratto.

Calciomercato Juventus, rinnovo di De Sciglio vicinissimo

La prossima settimana potrebbe essere in tal senso determinante. È allora che i vertici della società saranno chiamati a determinarsi in merito alle situazioni dei calciatori in scadenza. Ed è ovvio, a questo punto, che una sostanziosa parte dell’incontro venga destinata proprio all’esterno difensivo tanto caro al tecnico originario di Livorno.

Il contributo di De Sciglio è stato importante nelle partite in cui Allegri gli ha voluto dargli spazio, perciò tutto lascia presagire che l’accordo venga prolungato senza problemi. L’ultima parola spetterà alla dirigenza, ma è probabilissimo che continui ad essere dei nostri per almeno altre tre stagioni.