Calciomercato Juventus, colpo di scena: niente rinnovo

Calciomercato Juventus, a dicembre sembrava tutto fatto. Ma adesso il club non ritiene più necessario il prolungamento del contratto.

La sua vicenda per certi versi somiglia a quella di Paulo Dybala. Lo scorso dicembre il rinnovo di contratto sembrava ad un passo, l’accordo era stato trovato e si trattava solamente di ratificarlo. Ma poi si è perso tempo. E si sa come nel mondo del calcio le cose cambino in fretta: fatto sta che adesso il club non è più disposto a soddisfare le sue richieste, a venirgli incontro. Tradotto: a giugno il divorzio sembra inevitabile.

Stiamo parlando di Sergi Roberto, duttile centrocampista del Barcellona, alla soglia del trent’anni e legato alla società blaugrana da quando era bambino. Tuttavia, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Catalogna. Attualmente è fuori per un grave infortunio e nel prossimo mese di giugno andrà a scadenza. Inizialmente il Barça gli aveva proposto un rinnovo di altri due anni, ma a cifre nettamente più basse per via dei problemi finanziari che il club sta attraversando negli ultimi mesi. Una sorta di “sacrificio” richiesto anche ad altri veterani, come a Piqué ad esempio. Gli agenti di Sergi Roberto però hanno tergiversato troppo ed a quanto pare adesso la società del presidente Joan Laporta si è tirata indietro e non reputa più prioritario il suo rinnovo.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto più lontano dal Barcellona

Lo scrive il noto quotidiano catalano Mundo Deportivo, spiegando come il centrocampista blaugrana si veda ormai fuori dal progetto del Barcellona. E rassegnato a doversi trovare una nuova squadra la prossima estate. Questa potrebbe essere la Juventus, che in passato lo ha cercato più volte e sarebbe pronta a piombare su di lui nel caso in cui non dovesse prolungare il contratto con i catalani.