Juventus, Allegri semina indizi di mercato | Accordo già scritto

Juventus, il tecnico bianconero ha fatto capire quanto sia importante il calciatore per la sua squadra. Per il rinnovo è tutto fatto.

Massimiliano Allegri è uno che quando vuole sa farsi capire bene. Non dice tutto apertamente, ma se si è capaci di leggere tra le righe si può intuire dove vuole andare a parare. Nella conferenza di oggi pomeriggio il tecnico livornese ne ha approfittato per parlare di qualche giocatore.

Non è mai piacevole per un allenatore parlare dei singoli, ma in questo caso ha voluto focalizzare l’attenzione su di un elemento in particolare, spiegando quanto sia importante negli equilibri della la sua Juventus. Ha definito Juan Cuadrado “ago della bilancia” della sua squadra. Riferendosi alla duttilità del giocatore colombiano, capace di ricoprire più ruoli. Terzino, quinto di centrocampo, terzo d’attacco. Un tuttofare preziosissimo, di cui la Juventus in questo momento non può assolutamente privarsi. E poco importa se Cuadrado abbia oltrepassato da tempo la soglia dei trent’anni e non sia più un ragazzino. Anche se, da quello che fa vedere in campo, non si direbbe affatto.

Juventus, Cuadrado rinnoverà per altri due anni

Tessendone le lodi, Allegri ha “svelato” che la società sta facendo di tutto per rinnovare il contratto al colombiano, che domani contro il Sassuolo partirà dal primo minuto. In scadenza a giugno, non sembrano esserci problemi per quanto riguarda la sua permanenza in bianconero. L’accordo è sul piatto. Il classe ’88 continuerà a percepire 5 milioni di euro all’anno e prolungherà per altri due anni, fino al 2024. Come riporta anche calciomercato.com, il calciatore avrebbe gradito anche l’opzione per un terzo anno, ma è comunque disposto ad accettala la soluzione propostagli dal club.