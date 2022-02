Calciomercato Juventus, Cuadrado spalle al muro: l’offerta per la firma

Calciomercato Juventus, Cuadrado praticamente spalle al muro: anche il colombiano va in scadenza e Cherubini gli ha messo sul piatto l’offerta definitiva

Oltre Dybala, anche un altro elemento importante della rosa di Massimiliano Allegri va in scadenza alla fine della stagione. Il contratto del colombiano Cuadrado infatti scade il 30 giugno e i colloqui per il rinnovo sono iniziati da un poco tempo.

Al momento però i frutti non sono stati raccolti, anche perché come spiegato poche settimane fa, l’esterno vorrebbe un prolungamento biennale. Cosa che la Juve in questo momento non sembra intenzionata a mettere sul piatto. Anzi, stando alle ultime notizie riportare da Momblano, Cherubini avrebbe fatto un passo in avanti: un’offerta da dentro o fuori sulla quale Cuadrado starebbe facendo le proprie valutazioni.

Calciomercato Juventus, ecco l’offerta a Cuadrado

Non un rinnovo biennale, ma un accordo per un solo anno con opzione per un’altra stagione. Sarebbe questa l’ultima offerta: o accettare, oppure salutarsi. Mettiamo le cose in chiaro, comunque. Le sensazioni sono sicuramente molto positive, anche se Cuadrado di certo non sarà del tutto contento di dover alla fine restare alle condizioni dettate dalla società. “Lui è pronto a “chinare” il capo, ma la formula non lo convince totalmente” ha spiegato Momblano, anche perché almeno per il momento non si conoscono le clausole che potrebbero far scattare un ulteriore rinnovo.

Ma questo è per ora, ed è anche quasi certo che la Juventus non cambierà la propria idea. Il colombiano, per usare un termine forte, sarebbe spalle al muro. Ma la voglia di continuare a vestire la maglia bianconera anche per il prossimo anno dovrebbe alla fine fare la differenza.