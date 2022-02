Calciomercato Juventus, primo approccio | I bianconeri ci pensano

E’ sempre il calciomercato a tenere banco tra i tifosi della Juventus, che pensa già a come rinforzare la squadra nella prossima stagione.

La dirigenza non si sta facendo trovare impreparata, anzi. I colpi Vlahovic e Zakaria confermano la volontà della società di allestire una squadra sempre più forte e competitiva, sia in Italia che in Europa. La priorità del mercato estivo sarà probabilmente l’arrivo di un centrocampista, visti anche gli addii di Ramsey e Bentancur.

Si guarderà con attenzione anche alla lista dei possibili parametro zero, calciatori che sono in scadenza di contratto. E tra i tanti nomi interessanti c’è anche quello di Franck Kessiè, centrocampista di gran fisico e ormai protagonista da anni in serie A.

Calciomercato Juventus, rimane in piedi l’ipotesi Kessie

Tra i tanti club che sono interessati al centrocampista del Milan ci sarebbe anche la Juventus, che del resto come detto deve rinforzare anche numericamente il suo centrocampo. E farlo con il rossonero sarebbe un colpaccio, per di più a costo zero.

#Juventus are reflecting on a possible move for Frank #Kessiè as a free agent in summer. The midfielder has decided not to extend his contract with #ACMilan and has been offered to Bianconeri. No Juve's official bid yet, but only first approaches. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 10, 2022

Come scrive Niccolò Schira su Twitter, i bianconeri stanno pensando proprio a Kessie come rinforzo estivo, visto che non ha intenzione di rinnovare il contratto. Non c’è stata ancora alcuna offerta concreta al giocatore, ma un primo approccio per capire la possibilità dell’accordo. L’impressione è che potrebbe diventare una pista calda nelle prossime settimane.