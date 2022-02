Calciomercato Juventus, colpo di scena Dybala | Inter pronta al blitz

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero una nuova proposta per la Joya ma l’Inter rimane alla finestra: cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, il futuro della Joya verrà deciso in questa settimana. Molto probabilmente sapremo di più su quello che sarà il destino di Paulo in bianconero. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ i bianconeri potrebbero proporre una nuova proposta all’argentino, al ribasso, con una quota di partenza di 7 milioni, gli stessi che prende Vlahovic.

Un mese decisivo per capire quale sarà il futuro del giocatore, in scadenza proprio in estate. In caso di mancato accordo con la società bianconera, Dybala avrebbe diversi ammiratori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | Arriva ad una condizione

Calciomercato Juventus, Marotta ci prova ancora | Dybala al bivio

La Joya sarà dunque ad un bivio, continuare, ancora, con la Juventus oppure scegliere una nuova destinazione. Sicuramente l’offerta di 10 milioni non verrà sborsata, vuoi per i problemi economici, vuoi anche per un ripensamento delle parti. Entro fine mese l’accordo finale e l’eventuale accordo, in caso di negazione con la Juventus, con un nuovo club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint in corsia: blitz a sorpresa

Dybala avrebbe diversi ammiratori dall’estero, iniziando dal Manchester City di Pep Guardiola e finendo per l’Inter di Marotta, il vero colo di scena (possibile). L’ex DS bianconero non ha mai smesso di sognare il colpo Dybala e in caso di mancato accordo con la Juventus, il sogno, potrebbe diventare giorno dopo giorno possibile. Vedremo cosa succederà ma viste, anche, le ultime prestazioni del giocatore, la società così come i tifosi si aspettano che Paulo continui, ancora, con la Juventus.