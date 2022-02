Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | Arriva ad una condizione

Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano un colpo importante in attacco che arriverà ad una sola condizione.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera valuta il colpo in Serie A,si parla di un altro attaccante che Allegri valuterebbe idoneo affiancato a Vlahovic. Il profilo in questione sarebbe quello di Raspadori del Sassuolo.

Un colpo che arriverebbe solo in caso di partenza di uno dei due attaccanti in forse. Come sappiamo, sia Dybala che Morata potrebbero non rinnovare, entrambi, per motivi diversi, con la Juventus. In questa eventualità, come sostituto, la Juventus valuterebbe l’acquisto del nazionale azzurro.

Calciomercato Juventus, Raspadori alternativa in attacco

Come scrive ‘Tuttosport’, in caso di mancato accordo sul riscatto di Morata, la Juventus chiede un corposo sconto o, in alternativa, se non dovesse rinnovare Paulo Dybala (in questo mese avremo il verdetto) la Vecchia Signora avrebbe già l’alternativa valida in Serie A.

Raspadori avrebbe infatti tutte le caratteristiche idonee per permettere un ulteriore salto di qualità. Giocatore indispensabile per il Sassuolo ma diventato anche molto importante per la nazionale di Roberto Mancini. Un fantasista con il fiuto del gol e un prospetto ancora decisamente giovane. Tutte caratteristiche da tenere in considerazione proprio in ottica rifondazione, la stessa che ha già iniziato Allegri. L’attaccante verrà valutato come possibile sostituto di uno del duo storico ormai prossimo a sgretolarsi o riconfermarsi, a seconda delle volontà dei giocatori.