Calciomercato Juventus, sprint in corsia: blitz a sorpresa

Non si fermano mai le voci di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri sempre a caccia di possibili innesti per il futuro.

I tifosi sono in ansia per l’estate, perchè la dirigenza bianconera senz’altro metterà ancora mano alla squadra di Allegri. Dopo l’arrivo di Zakaria e Vlahovic sono attesi altri rinforzi per ringiovanire l’organico. L’obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida del tecnico livornese.

In attesa che vengano definite le situazioni contrattuali di chi è in scadenza, è logico che il club si guardi attorno riguardo i possibili innesti. Con tante occasioni che potrebbero arrivare proprio dall’elenco dei calciatori in scadenza. Ci sono tanti big che si potrebbero ingaggiare a parametro zero e tra questi c’è Mazraoui, esterno dell’Ajax che non rinnoverà con i lancieri.

Calciomercato Juventus, il Dortmund vuole puntare forte su Mazraoui

I bianconeri starebbero osservando con interesse questa opzione per la difesa, che però rischia di essere sempre più complicata a causa della concorrenza. C’è infatti una squadra che potrebbe presto stringere per arrivare a Mazraoui ed è il Borussia Dortmund. Secondo infatti quanto scrive la “Ruhr Nachrichten”, ci sarebbe il marocchino in cima alla lista dei possibili acquisti gialloneri e potrebbe esserci a breve un incontro con il suo agente Mino Raiola. Con il quale i dirigenti del Borussia si incontreranno presto anche per parlare di Haaland. Nei mesi scorsi, oltre alla Juve, Mazraoui è stato anche accostato al Barcellona, altra squadra che tiene d’occhio con interesse i possibili futuri parametri zero..