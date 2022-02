Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo | Out un big in attacco

Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: out un big in attacco. Ecco le scelte di Allegri per il match di Coppa Italia.

Gara da non fallire per la Juventus, che dopo aver centrato tre punti preziosissimi contro l’Hellas Verona per proseguire la rincorsa Champions, è ora attesa dall’ostacolo Sassuolo.

Ricordiamo che gli emiliani hanno già battuto allo Stadium i bianconeri; motivo per il quale, Allegri avrà sicuramente tenuto alta l’asticella, per evitare cali di tensione deleteri in questo tipo di partite. Partirà dal primo minuto Dusan Vlahovic, che nella giornata di ieri era in ballottaggio con Kaio Jorge per una maglia da titolare: alla fine la scelta è ricaduta nuovamente sull’ex Fiorentina, con il brasiliano che partirà inizialmente dalla panchina. La sorpresa, invece, riguarda l’altro attaccante che supporterà il serbo nel 4-2-3-1 con cui Allegri ha intenzione di disporre la squadra.

Leggi anche –> Calciomercato, Zaniolo-Juve: la svolta | 40 milioni ad una condizione

Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo: Dybala titolare, Morata in panchina

Dybala ha infatti vinto il ballottaggio con Morata e agirà sulla linea dei trequartisti, con Cuadrado e Mckennie decentrati. Lo spagnolo – assolutamente in palla contro l’Hellas Verona – partirà dunque inizialmente dalla panchina, ma gli potrebbe essere riservato spazio a gara in corso. In difesa c’è il rientro di Bonucci, per certi aspetti necessario dopo l’infortunio accordo a Giorgio Chiellini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Zakaria, Arthur, Mckennie, Vlahovic, Dybala.

SASSUOLO: in aggiornamento