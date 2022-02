Juventus-Sassuolo, colpo di scena in attacco | Ribaltone al fotofinish

Juventus-Sassuolo, Allegri ha deciso di cambiare le carte in tavola per il reparto di attacco a poche ore dal fischio d’inizio.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo, gara valida per i quarti di finale per la Coppa Italia, competizione alla quale Max Allegri – come da lui stesso ammesso nella conferenza stampa di presentazione – tiene particolarmente.

Ragion per cui, non saranno concessi cali di concentrazione, e le ultime indiscrezioni relative alle probabili scelte del tecnico livornese confermando questa sensazione. la Juventus, infatti, dovrebbe scendere in campo con tanti titolari, a cominciare da Dusan Vlahovic, con il serbo che, salvo clamorosi colpi di scena e ripensamenti dell’ultim’ora, guiderà il reparto offensivo, con Kaio Jorge ancora in panchina. Turnover ridotto al minimo, e che interesserà solo uno tra Dybala e Morata.

Juventus-Sassuolo, Dybala o Morata in panchina? La scelta di Allegri

Le informazioni della vigilia riferivano di un Morata in vantaggio su Dybala per affiancare Vlahovic. Stando a quanto riferito da Fabiana Della Valle de “La Gazzetta dello Sport”, però, l’argentino dovrebbe vincere il ballottaggio con lo spagnolo e dunque partire dal primo minuto. Staremo a vedere se all’ex Real, apparso in forma smagliante contro l’Hellas Verona nell’insolita – ma interpretata nel migliore dei modi – posizione di attaccante esterno, sarà concesso uno scampolo di gara nella seconda frazione di gioco.