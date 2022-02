Calciomercato Juventus, ombre inquietanti sul suo futuro | Decide il mister

Calciomercato Juventus, la svolta è attesa nei prossimi mesi: il mister avrà un ruolo fondamentale per la sua firma.

Contro il Sassuolo è arrivata una vittoria di fondamentale importanza per la Juventus, che centra le semifinali di Coppa Italia al termine di una partita molto intensa, decisa solo nel finale grazie ad uno spunto di Dusan Vlahovic.

Il cambio di modulo nella ripresa, con il passaggio al 4-3-3, ha rivitalizzato molto la manovra bianconera, apparsa abulica nella prima ora di gioco. Pronto il ventaglio di soluzioni tattiche potrebbe, alla fine, risultare decisivo nel proseguo della stagione, con Dybala e compagni che, tra pochi giorni, saranno attesi dallo spareggio Champions contro l’Atalanta. Intanto, la dirigenza è all’opera in vista dell’estate, per provare a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti che possano essere funzionali al progetto tecnico allegriano, che non ha mai fatto mistero di apprezzare calciatori duttili e poliedrici, in grado di interpretare bene diversi ruoli.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto in bilico: decide tutto Xavi

Tra questi c’è sicuramente Sergi Roberto, finito nei radar della Juventus da qualche mese, senza che, però, la “Vecchia Signora” abbia mai seriamente affondato il colpo. Molto dipenderà dall’esito delle negoziazioni, ora come ora ferme, del contratto dell’iberico, in scadenza nel 2022. La volontà dei catalani era quella di pervenire ad un accordo in tempi relativamente brevi, per evitare di trovarsi nelle stesse condizioni materializzatesi con Ousmane Dembele. Tuttavia, l’infortunio dell’esterno ha rimescolato le carte in tavola, al punto che ora, stando a quanto riferito a sport.es, un ruolo determinante lo ricoprirà il neo tecnico dei catalani Xavi. L’ex centrocampista, infatti, non ha mai fatto mistero di avere un rapporto speciale con Sergi, al quale è stato vicino anche nei travagliati momenti accorsi in questa stagione, quando il calciatore è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per lasciarsi alle spalle il problema muscolare che lo tediava.

Il rientro di Sergi Roberto in campo è in programma nel mese di aprile, e proprio quel mese potrebbe rivelarsi chiave per la decisione finale sul rinnovo.