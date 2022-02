Calciomercato Juventus, vendetta sull’Inter | Colpaccio a zero

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri irrompono sul calciatore in scadenza di contratto: e derby d’Italia anche sul mercato.

È sempre Derby d’Italia. Non solo in campo, ma pure sul mercato. Perché anche in quest’ambito Inter e Juventus si preparano a battagliare, dandosi appuntamento all’estate prossima. Il motivo della contesa in questo caso è un obiettivo comune, un calciatore per cui entrambe hanno manifestato da tempo un certo interesse.

In realtà Matthias Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach, è nel mirino di Beppe Marotta già da qualche stagione. L’amministratore delegato dell’area sportiva nerazzurra avrebbe voluto affrettare i tempi e portarlo alla corte di Simone Inzaghi già a gennaio, una mossa simile a quella effettuata dalla Juventus per Denis Zakaria, ex compagno di squadra del nazionale tedesco. Classe ’94, Ginter è infatti in scadenza di contratto – come lo era lo svizzero – e nei primi giorni dell’anno lo stesso club ha comunicato che le loro strade si separeranno a fine campionato. Avrebbe fatto comodo all’Inter, che poi ha deciso di attendere giugno e ripiegare su Gosens, acquistato dall’Atalanta per oltre 25 milioni di euro.

Leggi anche: Pogba-Juventus, calciomercato: 18 milioni di motivi per il mancato ritorno

Calciomercato Juventus, duello coi nerazzurri per Ginter

Sul giocatore però potrebbe inserirsi la Juventus e fare così uno sgarbo ai suoi rivali storici, come riporta Sportmediaset. Gli uomini mercato della Vecchia Signora avrebbero fatto irruzione nella trattativa e – forse anche grazie all’intercessione del suo ex compagno – tenteranno di soffiare Ginter agli odiati nerazzurri ed assicurarsi un validissimo difensore, che può rappresentare una valida alternativa sia a Chiellini che a Bonucci.