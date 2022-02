Atalanta-Juventus, Allegri show | L’indizio nella rifinitura: tifosi in visibilio

Atalanta-Juventus, il tecnico bianconero sembra avere le idee chiare sulla formazione da schierare domani a Bergamo.

Un’altra partita verità. Dopo la preziosa doppia vittoria contro Verona e Sassuolo, ottenuta rispettivamente in campionato e in Coppa Italia, spetterà ad un’Atalanta ferita testare le ambizioni della “nuova” Juventus. Domani sera nella sfida di Bergamo c’è in palio una grossa fetta di quarto posto: l’accesso alla prossima Champions League potrebbe dipendere anche da quello che succederà nell’incandescente appuntamento del Gewiss Stadium.

Massimiliano Allegri sembra avere le idee chiare. Non dovrebbero esserci dubbi sulla formazione titolare che affronterà gli uomini di Gian Piero Gasperini, reduci dalla doppia sconfitta interna con Cagliari e Fiorentina. Il tecnico livornese ha rilasciato qualche indizio durante l’allenamento odierno, riproponendo l’ormai famoso tridente. Sì, il trio delle meraviglie che ha debuttato una settimana fa contro gli scaligeri e che ha fatto brillare gli occhi ai tifosi bianconeri. Dybala e Morata ai lati di Vlahovic. Vuole giocarsela così Allegri. Probabilmente dopo aver preso atto del feeling che c’è tra il serbo e lo spagnolo a livello tattico. Non è un caso, infatti, che l’ex Real e Atletico Madrid sia decisamente più incisivo e pericoloso con una prima punta di peso a fianco.

Leggi anche: Mendes-Juventus, ci risiamo: nuovo “intreccio” con Cr7 | Addio immediato

Atalanta-Juventus, al Gewiss Stadium sarà di nuovo tridente

Gli altri dubbi da sciogliere riguardano difesa e centrocampo. In mezzo Locatelli sembra in netto vantaggio nel ballottaggio con Arthur, mentre è praticamente certa la presenza di McKennie e Zakaria, due elementi di cui Allegri sta dimostrando di fidarsi ciecamente. Panchina dunque per Rabiot, che verrà invece utilizzato a gara in corso. Dietro Bonucci la spunterà verosimilmente su Rugani tra chi dovrà rimpiazzare l’infortunato Chiellini. Esterni di difesa di marca totalmente brasiliana: a sinistra Alex Sandro, a destra Danilo, con Cuadrado pronto ad entrare dalla panchina.