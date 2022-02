Calciomercato Juventus, Klopp può far saltare il banco | Arriva la decisione

I tifosi bianconera aspettano con ansia altre novità di calciomercato per una Juventus che vuole diventare sempre più forte e ambiziosa.

C’è da finire al meglio questa seconda parte della stagione, l’obiettivo è quello di riuscire a conquistare un trofeo e finire in classifica il più in alto possibile. I colpi Zakaria e Vlahovic confermano le ambizioni del club bianconero, con la dirigenza ora a caccia di altri rinforzi.

Si segue con attenzione la situazione legata a tanti calciatori che sono in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Senza il rinnovo saranno liberi di firmare altrove dal prossimo mese di luglio e dunque rappresentano delle possibili occasioni low cost. Nell’elenco dei possibili obiettivi c’è anche Franck Kessiè del Milan, giocatore che conosce molto bene la serie A e sarebbe un colpo importante per tanti club.

Calciomercato Juventus, anche il Liverpool segue Kessiè

Il centrocampista del Milan deve ancora decidere quale sarà il suo futuro. I rossoneri hanno fatto la loro offerta per rinnovare il contratto, ma Kessiè per ora non ha detto sì. Anzi l’impressione è che, settimana dopo settimana, il mediano possa prendere in considerazione l’ipotesi di continuare altrove la sua carriera. Tanto più che le offerte non gli mancano di certo. La Juventus continua a seguire la situazion, ma pare esserci il Barcellona in pole position, con il Psg come alternativa. Attenzione però al Liverpool di Jurgen Klopp, che si è aggiunto alla lista delle pretendenti per il centrocampista, come ha rivelato “Marca” in Spagna.