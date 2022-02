Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: Allegri vuole subito l’ex Milan

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: Massimiliano Allegri vuole l’ex Milan per la prossima stagione. Soprattutto in caso di addio di Dybala

La situazione attorno al rinnovo di Paulo Dybala ancora non si è sbloccata. Delle novità dovrebbero essercene in questo mese di febbraio, almeno stando a quello che fino al momento si è sentito dire. Ma non è certo che un accordo venga trovato nello spazio di pochissimo tempo, nonostante i colloqui siano iniziati da un bel po’.

Ed è questa situazione di incertezza che ha spinto Massimiliano Allegri a fare una richiesta a Cherubini: soprattutto se il rinnovo della Joya non dovesse arrivare. Una situazione che tutti i tifosi sperano che non venga realmente presa in considerazione, soprattutto perché l’affiatamento con Vlahovic, lì davanti, sembra già buono. In ogni caso, però, un opzione sarebbe già stata trovata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, apertura improvvisa | Pogba pronto a firmare

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Accordo trovato per la cessione”

Calciomercato Juventus, Allegri punta Paquetà

Si, sarebbe proprio l’ex Milan, adesso al Lione, che sarebbe entrato nel mirino del tecnico livornese. Il brasiliano, 24 anni, sta dimostrando in Francia di possedere delle qualità importanti: sprazzi di classe che solamente in poche occasioni si sono visti con la maglia rossonera addosso, forse perché ancora troppo acerbo per il campionato italiano. Ma in questi due anni di Ligue 1 le cose sono cambiate in maniera importante. E allora un ritorno in Italia ci potrebbe anche stare, secondo fichajes.net.

Non sarebbe comunque un colpo low-cost. Paquetà con il Lione ha un contratto fino al 2025 e secondo le valutazioni di Transfermarket avrebbe un valore di 35 milioni di euro. Insomma, una situazione che si potrebbe sbloccare solamente in un modo: con un mancato rinnovo di Dybala e un addio sicuramente inaspettato del campione argentino.