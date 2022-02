Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Accordo trovato per la cessione”

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: si parla di un accordo già trovato per la cessione del giocatore. Finita l’avventura in bianconera

Potrebbe durare solamente una stagione la sua avventura in bianconero. Una storia che al momento non è sbocciata del tutto. Un ritorno che appare come una “minestra riscaldata” che non ha dato i frutti sperati. Certo, in estate è stato un colpo lastminute vista anche la partenza di Ronaldo negli ultimi giorni di mercato. Ma adesso, dopo diversi mesi, le valutazioni che la società bianconera sta facendo su Moise Kean potrebbe anche portare a un addio alla fine del campionato.

E la destinazione potrebbe essere di nuovo la Francia, con il Psg che potrebbe anche decidere di riprendere l’attaccante. Leonardo lo avrebbe accolto anche a gennaio – cedendo Icardi alla Juventus – ma l’unica presenza fatta in stagione con la maglia dell’Everton ha chiuso a questa possibilità. La stagione, Moise, la chiuderà con Allegri. Ma l’anno prossimo un addio a questo punto appare più che scontato. Un riscatto costerebbe 28 milioni di euro, una cifra che la Juventus non sembra voler investire.

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per Kean

Inoltre, in Spagna, si spingono oltre. Il sito fichajes.net parla addirittura di un accordo che sarebbe già stato trovato con il Psg. E anche Kean, a quanto pare, sarebbe contento di un ritorno in Francia per mostrare le proprie qualità e cercare di trovare una maglia con la nazionale azzurra di Roberto Mancini per i prossimi Mondiali qualora l’Italia, e lo speriamo davvero tutti, riuscisse a qualificarsi.

Insomma, un futuro che appare già scritto. Anzi, che è già deciso stando alle informazioni che vengono riportate dal portale iberico. Una seconda vita in bianconero che è durata poco. Molto poco.