Calciomercato Juventus, Cherubini non si ferma | Scout in azione

Non si ferma mai il calciomercato della Juventus, con la dirigenza sempre al lavoro per rendere sempre più forte la squadra bianconera.

Guardare al futuro fissando gli obiettivi è la missione della dirigenza bianconera. Dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic nello scorso inverno il club torinese è intenzionato ad essere ancora protagonista in chiave mercato.

Si dovranno puntellare tutti i reparti e anche la difesa non fa eccezione. Si deve iniziare a pensare agli eredi non solo di Bonucci e Chiellini, ma anche di Alex Sandro. A sinistra si cercano delle alternative al brasiliano in ottica futura e ci sono diversi nomi in lista.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Cambiaso

Come ha sottolineato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, c’era uno scout della Juventus a guardare con grande attenzione il match dello scorso weekend tra Genoa e Salernitana. Con i fari puntati tutti su Andrea Cambiaso, laterale sinistro che interessa tantissimo ai bianconeri e che sta crescendo tantissimo in questa stagione. Un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che la Juve potrebbe portare a Torino in ottica della prossima stagione. Continuando così nel suo percorso di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. Non si parla al momento però di cifre per una eventuale offerta.