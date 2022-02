Calciomercato Juventus, De Ligt “messo da parte” | Pronta l’alternativa

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra potrebbe spuntare un occasione interessante in difesa, si parla di un’alternativa.

Calciomercato Juventus, i bianconeri devo fare conto dell’interesse internazionale per De Ligt. In caso di addio del difensore olandese, infatti, la dirigenza potrebbe valutare l’acquisto di un altro difensore di rilievo. Ma una delle squadre potenzialmente in pole per l’acquisto, cioè il Chelsea, avrebbe messo gli occhi su un difensore della Premier League molto interessante, stiamo parlando di Webster del Brighton.

Un giocatore che secondo il ‘Mirror’ potrebbe diventare d’interesse dei blues e sorpassare, addirittura, la concorrenza di De Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio in mediana | Annuncio ufficiale del tecnico

Calciomercato Juventus, i blues hanno scelto l’alternativa in difesa a De Ligt

Una vera e propria alternativa all’olandese. Un giocatore che ha già il benestare del mister Tuchel e che ha contribuito molto al suo Brighton. Webster, di conseguenza, sembra in cima alla lista dei desideri di Abramovich ed è facilmente acquistabile visto che il Chelsea sarebbe anche opzione gradita al giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Haaland “porta” l’erede di Dybala | 80 milioni subito

Per quanto concerne De Ligt, invece, il giocatore è verso il rinnovo in maglia bianconera pertanto la società si augura di averlo ancora a lungo pur consapevole che presto arriveranno offerte dall’estero e non è escluso nemmeno, che a cifre assai convenienti, la società possa valutarne, comunque, la cessione a titolo definitivo. Si parla di offerte intorno ai 90 milioni di euro.