Calciomercato Juventus, Haaland “porta” l’erede di Dybala | 80 milioni subito

Calciomercato Juventus, il bomber è vicino al passaggio in Inghilterra. Sono mesi decisivi per il suo avvento e ci sarebbe l’offerta.

Calciomercato Juventus, il City vuole un attaccante di rilievo. Secondo il portale ‘Football Insider’, i citizens si starebbero muovendo d’anticipo per sbaragliare la concorrenza e chiudere il fenomenale bomber classe 2000 e potrebbero liberare il brasiliano Gabriel Jesus.

Giocatore formidabile dallo score certificato. Haaland non è solo una certezza ma anche quantità. Per il bomber, Pep Guardiola sarebbe già disposto a sborsare una cifra intorno ai 68 milioni di sterline, che in euro ammontano a circa 80 milioni. Un colpo estivo da urlo che a questo punto dovrebbe chiudere l’ipotesi Dybala.

Calciomercato Juventus, Haaland “chiude” Dybala e libera Jesus

Proprio la Joya era l’altro grande obiettivo offensivo di Pep ma che in caso di assalto andato a buon fine per Haaland, dovrà rinunciare in maniera definitiva al fantasista argentino. O comunque puntare ad altro ma ciò potrebbe significare anche il libera uscita per un altro obiettivo dei bianconeri, Gabriel Jesus, in caso di assalto al bomber norvegese, il brasiliano sarebbe libero di scegliersi una nuova squadra, la Juventus monitora la situazione e su Paulo valuterà il da farsi. Attualmente la Joya è alle prese con il rinnovo contrattuale, questo mese è decisivo in questo senso. I tifosi sono tutti col fiato sospeso e non mancano di scrivere nei commenti social “Quand’è che rinnovi?” E Dybala potrà già risponderlo a fine mese, quando lui e il suo entourage s’incontreranno in via definitiva con la dirigenza.

Solo lì si avrà la parola fine alla trattativa che vede protagonista proprio il numero 10 bianconero, richiesto a gran voce da diversi club ai vertici sia in Europa ma anche in Italia, occhio all’Inter di Marotta.