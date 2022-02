Calciomercato Juventus, Allegri semina indizi | Addio in estremis

Calciomercato Juventus, Allegri semina ancora indizi: addio in extremis dell’attaccante che potrebbe trovare pochissimo spazio fino alla fine della stagione

Gli indizi li sta mandando Massimiliano Allegri in maniera continua. Anche ieri sera il tecnico non lo ha buttato nella mischia e la sensazione è che una partenza sia ancora possibile. Anche perché c’è una squadra che sta facendo del pressing importante e che potrebbe accoglierlo.

Il Basilea, dopo la cessione di Cabral, è alla ricerca di un attaccante. Il mercato in Svizzera si chiude domani, e allora il tempo e i presupposti ci sarebbero per riuscire a chiudere il colpo. Ovviamente in prestito, visto che la Juventus non ha nessuna intenzione di cedere l’attaccante brasiliano acquistato in estate. Ma potrebbe dargli la possibilità di andare a giocare nella seconda parte della stagione visto il minutaggio risicato avuto fino al momento. In più, l’arrivo di Vlahovic e il completo recupero di Kean gli hanno chiuso praticamente tutto lo spazio.

LEGGI ANCHE: Il gesto di Bonucci che “spaventa” la Juventus | Cosa è successo

LEGGI ANCHE: Atalanta-Juventus, la resa di Allegri: “Ecco chi vince lo scudetto” | Messaggio a Vlahovic

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge in uscita

Non ci sarebbe, inoltre, solamente il Basilea sulle tracce di Kaio Jorge. Ma secondo quanto riportato da TuttoSport, l’attaccante potrebbe interessare anche in Russia dove il mercato va avanti fino al 22 febbraio. Il tempo anche in questo caso ci sarebbe per un affare in prestito, ovviamente, ma tutto passa dalla decisione di Allegri. Anche se il tecnico livornese, come detto, di indizi e messaggi ne sta mandando. Ovvio che con il ritorno della Champions League potrebbe anche decidere di bloccare una possibile uscita. Vedremo.

In ogni caso delle valutazioni lastminute verranno fatte proprio oggi. E alla fine non è detto che la Juventus non possa cedere alle lusinghe del club svizzero.