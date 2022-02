Calciomercato Juventus, il ritorno di Pirlo | La decisione

In serie A non si parla stavolta di calciomercato in casa Juventus, ma i movimenti di altre squadre si legano comunque ai bianconeri.

La Salernitana infatti ha deciso di dare una svolta alla sua stagione. La nuova proprietà della squadra campana come scrive Sportmediaset ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica. Si dovrà cercare dunque il sostituto di Colantuono, che in queste prime gare del nuovo anno non è riuscito a risollevare le sorti degli amaranto.

Tra i nomi in lizza ci sono quelli di De Rossi e Cosmi, ma si è parlato anche di un interessamento nei confronti di Andrea Pirlo. Che però sembra aver preso già una decisione a riguardo.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, Pirlo verso il no alla Salernitana

Come ha riportato su Twitter il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’ex allenatore della Juventus non ha intenzione di tornare ad allenare a stagione in corso e preferisce attendere l’estate per tornare magari in panchina con un nuovo progetto. Pirlo dunque si allontana dalla Salernitana, ora c’è Nicola in pole per prendere il posto di Colantuono.

Andrea #Pirlo verso il no alla #Salernitana. Il tecnico bresciano sotto contratto fino a giugno (stipendio da €1,8M) con la #Juventus preferisce restare fermo e ripartire con un nuovo progetto in estate. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 14, 2022

Andrea Pirlo è sotto contratto con la Juventus fino al prossimo mese di giugno, legato da un accordo da 1.8 milioni di euro a stagione.