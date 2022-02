Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Le ultime sull’argentino

Il calciomercato estivo della Juventus dipenderà molto da quanto accadrà nelle prossime settimane riguardo i rinnovi contrattuali.

Ci sono cinque calciatori che hanno l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, vale a dire il portiere Perin, il difensore De Sciglio, gli esterni Bernardeschi e Cuadrado e ovviamente Paulo Dybala. Il cui futuro è ancora in bilico e tiene in ansia i tifosi bianconeri.

E’ chiaro che tutti i supporters della Juventus sperano che alla fine il numero dieci continui la sua carriera alla corte di Allegri. Che reputa l’argentino fondamentale nel suo scacchiere tattico. Del resto chi vorrebbe rinunciare al suo talento? Ci sono delle ultime notizie proprio riguardo il suo futuro.

Calciomercato Juventus, incontro in arrivo con l’agente di Dybala

Sky Sport riporta importanti notizie che riguardano il rinnovo del calciatore argentino. La dirigenza bianconera infatti, dopo il CdA della prossima settimana, fisserà un incontro con l’agente della “Joya” per cercare di arrivare ad un accordo. In questo modo Dybala potrebbe rimanere ancora a Torino, mettendo fine ad ogni possibile voce riguardo il passaggio ad altro club a parametro zero. Si dovranno rinegoziare le cifre. Era stato trovato inizialmente un accordo per otto milioni di euro più due di bonus a stagione. Somma che però andrà rivista al ribasso, in base ai nuovi parametri imposti dalla società. La palla passerà poi a Dybala, toccherà a lui prendere la decisione finale sul suo futuro.