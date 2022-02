Calciomercato Juventus, epurazione Alex Sandro | Svolta immediata

Calciomercato Juventus, Alex Sandro sulla graticola: i bianconeri hanno già deciso il suo futuro. Sostituto nel mirino.

Per una Juventus che è ritornata a verticalizzare il gioco grazie all’acquisto di una punta di riferimento come Vlahovic in grado di tenere palla e di far salire la squadra, il lavoro degli esterni diventa ancor più importante.

Il serbo, infatti, ha bisogno di palle giocabili all’interno dell’area di rigore, per poter sfruttare la sua forza fisica dirompente. Contro l’Atalanta, in almeno tre circostanze DV7 è riuscito ad arrivare sulla palla con uno stacco imperioso, senza però riuscire a far male alla difesa orobica. De Sciglio, Danilo e Cuadrado, in quest’ottica, stanno offrendo le giuste garanzie; discorso diverso, invece, per Alex Sandro, che pure contro la Sampdoria ha mostrato timidi segnali di risveglio. Sono tanti – però – gli errori di cui il brasiliano si è reso protagonista in una prima parte di stagione che definire abulica sarebbe solo un eufemismo, al punto che la dirigenza bianconera avrebbe già preso una decisione importante sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, bye bye Alex Sandro | Sostituto in Serie A

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del “Tuttosport“, la volontà della Juventus sarebbe quella di cedere il laterale mancino ex Porto ad un anno dalla scadenza, non tanto per ricavare qualcosa dalla sua cessione, quanto per risparmiare su un ingaggio che – al lordo – pesa molto sulle casse della “Vecchia Signora”. A quel punto, la batteria di esterni potrebbe essere complicata da Andrea Cambiaso, per il quale ci sono stati già dei sondaggi esplorativi con il Genoa qualche settimana fa. Al momento il “Grifone” non ha aperto ad una cessione, ma il contratto con il quale il terzino – valutato circa 8-10 milioni di euro – è legato ai liguri fino al 2023, impone serie riflessioni a riguarda.