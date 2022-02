Calciomercato Juventus, ecco il “nuovo Cr7” | Firma ad una condizione

Calciomercato Juventus, bomba Pogba: il francese ritorna ad una condizione. Ecco quale. L’edizione di Tuttosport fa chiarezza.

Il profilo di Paul Pogba non è come quello di tanti altri calciatori – sia pur della storia recente della Juventus – accostati alla “Vecchia Signora”.

Da tempo, ormai, l’ombra dei tentacoli del “Polpo” sembrano avvolgere la tifoseria bianconera, che sogna il grande ritorno del figliol prodigo. Mai come quest’anno, del resto, sembrano esserci tutte le condizioni affinché il Pogback possa materializzarsi. Dettaglio non trascurabile: l’assistito di Mino Raiola è legato da un contratto con il Manchester United in scadenza nel 2022, e questa volta non ci saranno prolungamenti di un anno dell’ultim’ora. La mezzala la sua scelta l’ha fatta già da tempo – a dispetto dei rilanci disperati dei Red Devils, che hanno provato in tutti i modi a stuzzicare il ragazzo, con offerte faraoniche in termini di ingaggio.

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: l’offerta giusta per far saltare il banco

Detto questo, non è affatto facile porre le basi per un matrimonio Pogba-Juve. O meglio, gli ostacoli non mancano. A cominciare dall’ingaggio percepito attualmente dal francese all’ombra dell’Old Trafford, che si attesta sui 14,5 milioni di euro e che per forza di cose – se non dimezzato – dovrà subire inevitabilmente un drastico ridimensionamento. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, però, con la prospettiva di investire meno dei 28 milioni di euro all’anno per le prossime quattro stagioni, potrebbero venir meno una parte degli ostacoli che – al momento – relegano l’affare Pogba nel limbo dei vorrei, ma non posso. Da non trascurare, poi, la concorrenza rappresentata dal Psg: con il Real che sembra essersi defilato dalla corsa, per la recalcitranza d Florentino Perez, è Leonardo il principale ostacolo nella corsa al figlio prodigo, che, però, vuole ritornare a casa. Per costi, respiro internazionale e valore complessivo del giocatore, l’operazione “rischia” di presentare molte analogie con quella che permise alla Juve di mettere le mani su Cr7.