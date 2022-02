Calciomercato Juventus, scossone Morata: “Contatti con gli emissari”

By

Calciomercato Juventus, colpo di scena Morata: è cambiato tutto. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna fugano ogni tipo di dubbio.

Sembrava doversi consumare alla stregua di un matrimonio andato a male, e invece la Juventus ed Alvaro Morata potrebbero regalarsi un’altra chance.

L’attaccante spagnolo, rivitalizzato dalla cura Allegri e sicuramente soddisfatto delle parole spese per lui da Pavel Nedved, aveva trovato un accordo di massima con il Barcellona. I blaugrana, però, non hanno potuto affondare il colpo, alla luce della mancata cessione di Ousmane Dembelè, che alla fine lascerà il club catalano a parametro zero. Negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato l’Arsenal ha provato ad inserirsi, tastando esplorativamente la situazione: il calciatore cresciuto nelle giovanili del Real, però, ha rispedito al mittente la proposta del club londinese. O Barcellona, o Juve: nelle ultime settimane, però, l’ago della bilancia sembra essere sempre più a favore di una permanenza del numero 9 all’ombra della Mole, anche se devono essere ancora messi a punto i vari tasselli.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ha vinto Allegri | Sprint per la firma – VIDEO

Calciomercato Juventus, permanenza Morata: “Contatti con l’Atletico”

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, ci sarebbero stati già dei contatti tra gli emissari della Juventus e i vertici dirigenziali dell’Atletico Madrid per discutere sul prezzo dell’eventuale acquisto di Morata, che in teoria potrebbe essere riscattato dalla “Vecchia Signora” versando nelle casse dei Colchoneros 35 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo elevata dal management juventino, che avrebbe già tastato il terreno per capire la fattibilità di un colpo a prezzi drasticamente ridotti, dell’ordine dei 20 milioni di euro. La partita è ancora aperta, ma vista la scarsa considerazione che il “Cholo” Simeone nutre nei confronti del ragazzo, gli spiragli sembrano essere piuttosto concreti.