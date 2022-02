La strategia di calciomercato della Juventus è ormai chiara, c’è la volontà del club di costruire una rosa sempre più importante.

I tifosi possono stare tranquilli e del resto gli arrivi di Vlahovic e Zakaria nello scorso mese di gennaio sottolineano la voglia della Juventus di essere ancora grande protagonista. Sia in Italia che in Europa. Per questo motivo la dirigenza è costantemente al lavoro per far sì che in estate arrivino altri elementi in grado di elevare il tasso tecnico della rosa di Allegri.

Ogni reparto avrà bisogno di innesti e c’è comunque sempre da fare i conti con il bilancio. Per questo motivo si dovranno cercare anche di cogliere al volo delle opportunità che il mercato offrirà a partire dalle prossime settimane. Anticipare la concorrenza su degli obiettivi è necessario per far sì che non si scatenino aste su alcuni calciatori.

Calciomercato Juventus, pressing su Pogba: l’ultima decisione tocca a lui

Il grande sogno della tifoseria bianconera è il ritorno di Paul Pogba a Torino. Il campione francese è in scadenza di contratto con lo United e il rinnovo tarda ad arrivare. La mossa della società – stando agli ultimi rumors – è quella di continuare ad insistere fino al sì del calciatore. La Juventus sa benissimo che avere a disposizione un calciatore del genere può fare la differenza. E se Pogba non tornerà a Torino sarà solo per una sua scelta diversa. Di sicuro però ci sarà tanta concorrenza da battere. La Juventus però non molla, questo è certo.