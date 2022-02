“Sono sicuri di prenderlo” | Juventus, ritorno Pogba: la rivelazione è una mazzata

Calciomercato Juventus, “sono sicuri di prenderlo”: con queste righe il Sun rivela quale potrebbe essere la destinazione di Pogba il prossimo anno

Il sogno rimane vivo, ma stando al Sun diventa sempre più difficile. Ogni giorno le voci su Pogba si rincorrono, con segnali incoraggianti da un lato e un poco meno dall’altro. L’ultima rivelazione in merito al futuro del centrocampista francese la fa il tabloid inglese che praticamente chiude le porte ad un possibile ritorno in bianconero la prossima stagione.

La cosa certa comunqueè che il Polpo non rinnoverà con il Manchester United e Mino Raiola, suo agente, si sta già muovendo per trovargli una nuova sistemazione. Come sempre, sullo sfondo, rimangono oltre che la Juventus anche Real Madrid e Psg, ma secondo alcune informazioni, ci sarebbe un altro club sicuro di prendere il centrocampista campione del Mondo con la Francia.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio scontato: “Voglio tornare in Spagna”

Calciomercato Juventus, il Barcellona su Pogba

Del Barcellona se n’è parlato poco nel corso di questi ultimi mesi anche per via dei problemi economici che il club di Laporta ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo. Ma sembrano essere alle spalle, almeno i più importanti, tanto da spingere il club catalano a poter fare un’offerta per il calciatore del Manchester United. “Sono sicuri di prenderlo” spiegano dall’Inghilterra: un nuovo fronte che blocca praticamente gli altri club che su Pogba ci hanno fatto più di un pensiero.

Partita chiusa? Non sembra, almeno per il momento. Da qui a trovare un accordo ce ne passa e Pogba è nel bel mezzo della stagione con il suo United. Di sviluppi, reali, e concreti, ce ne saranno sicuramente nelle prossime settimane, quando il tempo stringerà e ovviamente una decisione il Polpo la dovrà prendere per forza. La Juve rimane in corsa.