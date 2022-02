Calciomercato Juventus, blitz per Zaniolo: spunta la data | Doppia opzione

Calciomercato Juventus, Nicolò Zaniolo continua ad essere l’obiettivo numero uno dei bianconeri: ecco il piano.

A dispetto delle dichiarazioni di Tiago Pinto e Mourinho – suffragato dall’incontro che il general manager giallorosso avrebbe avuto con Claudio Vigorelli – la Juventus continua a lavorare a fari spenti su Nicolò Zaniolo.

I bianconeri hanno individuato nel tuttocampista della Roma – che Mou in questa stagione sta utilizzando anche come partner di Tammy Abraham – il rinforzo ideale, il “regalo Champions”, per parafrasare quanto scritto dall’edizione odierna del Tuttosport. E proprio la qualificazione alla massima competizione continentale sarà un primo tassello, forse fondamentale, almeno nelle tempistiche. Appena “Madama” avrà la matematica certezza del quarto posto (obiettivo minimo stagionale”, Cherubini romperà gli indugi con la Roma, che nel frattempo è impegnata con l’entourage del calciatore per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Roma, Juventus-Zaniolo: Mckennie sul piatto

Ed è qui che si gioca una partita importante. Adesso, la valutazione di Zaniolo si attesta sui 40-45 milioni, ulteriormente deprezzabili con l’inserimento di contropartite tecniche intriganti: una su tutte, Wes Mckennie, che anche contro la “Dea” ha confermato gli enormi passi in avanti rispetto all’inizio horror di stagione. Per status, nazionalità, età e margini di miglioramento, il texano può rappresentare un profilo gradito alla Roma friedkiana. Tuttavia, non è escluso che l’ex Schalke venga rivenduto all’estero, per poter facilmente ricavare il tesoretto necessario al talento della Roma, che ieri ha commentato una foto del suo amico Federico Chiesa. Uno scenario diverso, però, si materializzerebbe nel caso in cui dovesse arrivare il rinnovo dLa tavola non è ancora apparecchiata, ma i commensali si stanno per accomodare: Zaniolo nel menu.