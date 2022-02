Calciomercato, accordo sempre più vicino | Juventus e Roma in scacco

I tifosi aspettano sempre con ansia notizie di calciomercato riguardanti la propria squadra del cuore. E quelli della Juventus non fanno eccezione.

Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic hanno dimostrato la forte volontà della società bianconera di costruire una squadra sempre più forte. I due nuovi acquisti di gennaio sono stati subito decisivi e saranno le colonne non solo della squadra del presente ma anche quella del futuro. Certo è che in estate la tifoseria si attende altre novità.

Dalla difesa all’attacco, ogni reparto ha bisogno di altri elementi di spessore che possano far compiere un ulteriore salto di qualità alla Juventus. Si guarderà con attenzione anche alla lista dei possibili futuri svincolati, giocatori che hanno l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, Mazraoui vicino all’accordo con il Borussia Dortmund

La Juventus starebbe seguendo con particolare attenzione Noussair Mazraoui, terzino marocchino dell’Ajax. Giocatori che ha gamba e buona tecnica. Non ha intenzione di rinnovare il suo accordo con i lancieri e per questo motivo è pronta a scatenarsi per lui un’asta, con tanti club pronti a farlo firmare a parametro zero. In Germania però si sta parlando molto di una trattativa già avanzata tra Mazraoui e il Borussia Dortmund, che sarebbe vicino all’accordo, così come evidenziato da un giornalista tedesco di “Sport1” in un seguito podcast. Siviglia e Barcellona dunque potrebbero essere beffati dai gialloneri, così come la Roma che pure sperava di metterlo sotto contratto.