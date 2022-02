Juventus-Torino, Allegri dosa le forze: doppio ritorno dal 1′

Juventus-Torino, il tecnico livornese è già focalizzato sulla sfida coi granata di Juric: chi entra e chi esce.

Torino e Villarreal, due partite ravvicinate da non sbagliare nella maniera più assoluta. Vincere il derby della Mole significherebbe allungare sull’Atalanta e rinsaldare la quarta posizione. Ottenere un risultato positivo in Spagna metterebbe invece in discesa la gara di ritorno, malgrado da quest’anno non esista più la regola dei gol in trasferta.

L’attenzione di Massimiliano Allegri in questo momento è però focalizzata sull’imminente stracittadina. Una partita che cela sempre molte insidie ed in cui le differenze tecniche spesso si riducono. Il tecnico livornese sta già pensando all’undici che manderà in campo per affrontare la squadra di Ivan Juric. Dovrà per forza dosare forze ed energie in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Contro il il Torno non dovrebbero esserci né Chiellini né Bernardeschi, entrambi ancora alle prese coi rispettivi infortuni. L’ex viola è vicino al ritorno ma è improbabile che possa avvenire venerdì sera contro i granata.

Juventus-Torino, Alex Sandro e Zakaria partiranno titolari

Oltre alle defezioni dei due azzurri, Allegri può contare sull’intera rosa a disposizione. Tuttavia gli toccherà fare delle scelte: Alex Sandro, ad esempio. Il brasiliano è completamente guarito dal Covid ed è pronto a riprendere posto sull’esterno sinistro di difesa. Dall’altro lato invece riecco Cuadrado, pronto ad alternarsi con De Sciglio. Tornerà dal 1′ anche il nuovo acquisto Zakaria, entrato a gara in corso domenica scorsa contro l’Atalanta. Titolare pure Locatelli, mentre Rabiot e McKennie si giocano una maglia.

Dubbi infine per quanto riguarda il tridente offensivo. Allegri difficilmente lo riproporrà, con l’obiettivo di far tirare il fiato ad uno tra Dybala, Vlahovic e Morata.