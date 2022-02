Calciomercato, proposta ufficiale e incontro con Raiola | Addio Juventus

Calciomercato Juventus, il giocatore ad oggi avrebbe un’offerta molto importante che allontanerebbe i bianconeri.

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Alessio Romagnoli? Quello che ci è dato sapere è che sarà lontano dal Milan. La sua avventura rossonera sembra ormai ai titoli di coda ma il futuro sarà ancora in Italia. Per il momento il giocatore avrebbe già un’offerta ufficiosa da parte della Lazio.

L’agente del giocatore si incontrerà con la dirigenza romana per stabilire il possibile accordo e il passaggio poi a parametro a zero a giugno. Si parla di un accordo intorno ai 3 milioni a stagione e che darebbe anche lo spazio di protagonista della difesa al nazionale azzurro. Stando infatti al ‘Corriere dello Sport’ le due parti si potrebbero, a breve, avvicinare in parte definitiva.

Calciomercato Juventus, Romangoli – Lazio ci siamo | Accordo raggiunto

Un accordo praticamente raggiunto anche per volontà stessa del giocatore che non ha mai smesso di ribadire l’attaccamento verso la squadra romana, la Lazio. Un possibile ribaltone che a questo punto escluderebbe, in via definitiva, la Juventus dalla corsa per il centrale italiano. Proprio i bianconeri ne avevano valutato l’acquisto in caso di addio di De Ligt che però potrebbe ancora continuare fino al 2026.

Anche le piste dall’estero si sembrano leggermente raffreddate, con Barcellona e Zurigo ormai lontane. Pertanto non ci resta che pensare che, alla fine, sarà proprio la squadra di Lotito ad avere la meglio. In attesa dell’ufficialità che potrà avvenire solo a giugno, visto che il giocatore andrà in scadenza proprio in quel periodo.