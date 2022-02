Juventus-Torino, Allegri a sorpresa: nuova assenza in difesa | La scelta sul tridente

Juventus, Allegri parla in conferenza stampa. Ecco le parole del mister alla vigilia del Derby della Mole.

Juventus, alle ore 14.00 il mister Allegri ha parlato ai microfoni di JTV. Alla vigilia del Derby della Mole, una sfida cruciale contro l’altra squadra di Torino. Match importante anche per la classifica e per consolidare il quarto posto in classifica.

Derby?

Partita speciale. Giochiamo contro un Torino animato, Juric un ottimo allenatore che ha riportato il DNA del Toro. Giochiamo in casa, ci sarà sold out per i tifosi juventini, abbiamo bisogno del loro supporto. Sarà un match fondamentale.

Punti persi con l’Atalanta?

Guardiamo il bicchiere pieno, non è stato semplice: loro sono molto forti e siamo a +1. Ora dobbiamo cercare di ottenere più punti per arrivare nelle prime quattro.

Bremer?

Non voglio dare giudizi su altri giocatori. I giocatori vanno allenati per dare un giudizio, dall’esterno è un giudizio superficiale rispetto a quando lo alleni.

Tridente in attacco titolare?

Non so ancora se schiererò i tre davanti, non ci sarà Bonucci purtroppo, per affaticamento al polpaccio. Nemmeno Bernardeschi è ancora pronto.

Morata anche l’anno prossimo?

Morata è indiscutibile, follia pura. Alvaro fa molto bene. Parlare di mercato ora non ha senso, noi siamo concentrati sul momento poi a giugno vedremo.

