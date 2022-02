Calciomercato Juventus, cash e scambio | Milinkovic Savic arriva così

By

Calciomercato Juventus, il desiderato centrocampista della Lazio potrebbe arrivare a fine stagione con scambio più soldi: ecco la strategia.

Calciomercato Juventus, un sogno che potrebbe, finalmente, avversarsi. Per tante lunghe stagioni uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza bianconera è sempre stato quello di Milinkovic Savic, giocatore dalle qualità pazzesche che è anche uno degli ormai più forti centrocampisti al mondo. Un vero pupillo di Allegri che lo renderebbe il fulcro del suo centrocampo.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, rilanciate da ‘Calciomercatoweb’, il pupillo di Allegri potrebbe arrivare tramite un vantaggioso scambio di cartellini. Si parla infatti di un operazione che includerebbe il cartellino di Rugani più soldi per arrivare al centrocampista.

Calciomercato Juventus, Rugani più soldi per Milinkovic Savic | Allegri gongola

Un obiettivo che farebbe sicuramente felice mister Allegri che avrebbe il centrocampista ideale da inserire in un mosaico ormai completo con i già consolidati Locatelli, Rabiot, McKennie, Arthur e l’ultimo acquisto Zakaria. Rugani avrebbe ancora la stima del mister Sarri che lo allenò più volte in passato. Il suo cartellino viene valutato 15 milioni, di conseguenza la Juventus per arrivare a chiudere l’operazione dovrà aggiungerne almeno una sessantina.

Un operazione molto dispendiosa ma certificata. Lotito per cederlo senza contropartite chiederebbe almeno 70 milioni. Adesso la Juventus ci rifletterà attentamente e non è da escludere che metterà sul mercato alcuni dei proprio centrocampisti, come lo stesso Arthur che continua, nonostante tutto, ad avere grande richiesta dalla Premier League.