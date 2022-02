Formazioni ufficiali Juventus-Torino | Doppia sorpresa di Allegri: la scelta sul tridente

Formazioni ufficiali Juventus-Torino, all’Allianz Stadium è tutto pronto per il derby della Mole: ecco le scelte del tecnico livornese.

Un derby che “pesa”. La stracittadina torinese non potrà mai e poi mai essere una gara come le altre, ma la sensazione è che stasera Juventus e Torino si giochino una bella fetta della loro stagione. Massimiliano Allegri non vede alternativa al successo, soprattutto dopo il pari di Bergamo contro l’Atalanta, quasi un mezzo passo falso viste le premesse. L’allenatore bianconero l’ha detto chiaramente in conferenza stampa: il punto conquistato all’ultimo respiro contro la Dea avrà valore solo se arriverà la vittoria contro i granata.

Dall’altra parte la Juventus troverà una squadra pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo: il Toro di Ivan Juric ha bisogno di riscattare due brutte sconfitte contro Udinese e Venezia, due batoste che hanno riportato Belotti e compagni sulla terra dopo aver respirato profumo di Europa League per qualche settimana. Non sarà facile vincere la loro resistenza, ma è indispensabile per approcciare nel miglior modo possibile l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

Formazioni ufficiali Juventus-Torino, niente turnover: attacco titolare contro i granata

Poche sorprese nella formazione iniziale scelta da Allegri, che in barba all’ipotesi di turnover sceglie il tridente “pesante” per mettere in difficoltà la difesa granata. In un primo momento si pensava che uno tra Dybala e Morata potesse riposare in vista del Villarreal, ma alla fine giocheranno nuovamente tutti e due insieme a Vlahovic. Cuadrado tornerà a ricoprire il ruolo di difensore esterno, mentre la coppia di centrali verrà composta da de Ligt e Rugani: assenti sia Bonucci che Chiellini.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.