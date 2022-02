Calciomercato Juventus, De Ligt ha già deciso il suo futuro | “Conferma” ufficiale

Calciomercato Juventus, ombre sul futuro di De Ligt: la risposta dell’olandese fa gongolare i tifosi bianconeri.

Nella scialba prova offerta dalla Juventus all’Allianz Stadium, Matthijs De Ligt ha rappresentato l’unica luce. Imperioso lo stacco di testa con il quale ha sovrastato tutti in occasione della rete del vantaggio siglata proprio dall’olandese, provvidenziale almeno due sue chiusure salva risultato.

Per atteggiamento, personalità e spirito di abnegazione, l’ex Ajax è stato sicuramente il migliore tra i suoi, e non è la prima volta che accade in una stagione che sta certificando gli enormi passi in avanti di un difensore che, entrato in punta di piedi, ma con lo scotto di un investimento da capogiro, sta ripagando con i risultati la fiducia riposta nei suoi confronti. Prestazioni che, di certo, non hanno contribuito a stornare rumours ed indiscrezioni, con De Ligt oggetto del desiderio di diversi club, a cominciare da quel Barcellona già a un passo dal classe ’99 nei tempi in cui questi militava all’Ajax.

Calciomercato Juventus, Barcellona forte su De Ligt: quell’indizio dell’olandese…

Come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, i blaugrana hanno già ribadito il proprio gradimento all’entourage del calciatore, i cui messaggi sibillini hanno messo in dubbio la permanenza del portentoso difensore centrale all’ombra della Mole. Ricordiamo che De Ligt è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2024, ma che sul suo capo “pende” una clausola rescissoria da 125 milioni di euro. A chi gli chiedeva, però, se in occasione della gara contro il Villarreal c’è la possibilità che Allegri decida di affidargli la fascia di capitano, l’olandese ha risposto: “No, qui conta il numero di presenze in bianconero. Devo giocare ancora qualche anno qui per diventarlo“. Indizio rassicurante? Solo il tempo fugherà ogni dubbio.