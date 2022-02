Dybala-Juventus, dalla Spagna: “Sarà addio” | Scelta la prossima squadra

Dybala-Juventus, dalla Spagna sicuri: alla fine della stagione sarà addio ed è stata scelta anche la prossima squadra della Joya

Dalla Spagna sono ormai sicuri: tra Dybala e La Juventus, alla fine della stagione, sarà addio. Non ci sarà nessun rinnovo, stando alle indiscrezioni che vengono riportate da Don Balon: nonostante le trattativa comunque non si sia ancora chiusa, anzi, in programma con Antun, agente della Joya, ci dovrebbero essere altri incontri nelle prossime settimane.

Ma dovrebbero cadere tutte nel vuoto le proposte che Cherubini dovrebbe mettere sul piatto per cercare di prolungare l’accordo con l’attaccante argentino. Una perdita grave per la Juventus di Massimiliano Allegri che non solo si lascerebbe scappare il giocatore che ha le maggiori qualità tecniche nella rosa, ma lo farebbe anche a parametro zero. Una situazione impronosticabile fino a poche settimane fa.

Dybala-Juventus, scelta la destinazione

E dove andrà a giocare Dybala? La situazione in questo momento porterebbe a un’unica soluzione. C’è l’Inter – che ha rinnovato il contratto con Marotta, estimatore clamoroso dell’argentino – che sarebbe in forte pressing per la prossima stagione. L’ex dirigente della Juventus potrebbe quindi cercare il colpaccio a parametro zero. Una trattativa questa che la Gazzetta dello Sport nelle scorse settimane ha portato allo scoperto e che potrebbe prendere piede tra un paio di mesi, quando la situazione attorno a Dybala sarà sicuramente più chiara.

Settimane calde per la Juventus. Settimane che dovranno dare un’idea di quale possa essere il futuro di una squadra che non deve rinnovare solamente Dybala, ma che in agenda ha soprattutto incontri con Cuadrado e Bernardeschi, altri due pezzi da novanta che vanno in scadenza. Perin invece, anche lui con un contratto che si chiude il prossimo 30 giugno, dovrebbe lasciare senza troppi rimpianti. La Juventus avrebbe già messo nel mirino Sirigu.