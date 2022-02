Villarreal-Juventus, emergenza Allegri | Cambia tutto: sorpresa in mediana

Villarreal-Juventus, il tecnico sta già pensando alla formazione che scenderà in campo martedì sera nell’andata degli ottavi di Champions League.

Dimenticare il derby. Archiviarlo più in fretta possibile, perché all’orizzonte c’è un quarto di finale di Champions League da conquistare. Non c’è tempo per rimuginare sul deludente pareggio con il Torino Ivan Juric, un’altra brusca frenata in ottica quarto posto. Ora Massimiliano Allegri e la sua truppa devono concentrarsi interamente sul Villarreal, che nella serata di martedì ospiterà la Juventus all’Estadio della Ceramica, un “catino bollente” in cui non è semplice fare risultato.

Sarà inevitabilmente una Vecchia Signora rimaneggiata quella che affronterà la formazione di Unai Emery nell’andata degli ottavi della coppa dalle grandi orecchie. Ancora totale emergenza in difesa per il tecnico toscano: la speranza è quella di recuperare Rugani, fermatosi ieri in allenamento per via di un indurimento muscolare. Allegri ha preferito non rischiarlo proprio in vista della trasferta spagnola. Nel caso in cui dovesse dare forfeit, allora di fianco a de Ligt dovrebbe giocare Danilo, assente nel derby perché squalificato.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, richiesta insostenibile | Addio a fine stagione

Villarreal-Juventus, regia affidata ad Arthur

Senza Rugani, i due terzini saranno De Sciglio e Alex Sandro: Danilo prenderebbe il posto dell’azzurro se dovesse recuperare l’ex giocatore di Empoli, Rennes e Cagliari. La novità principale potrebbe riguardare il centrocampo, come ha anticipato il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese. La regia potrebbe essere affidata ad Arthur, affiancato nello stesso reparto da Cuadrado, Zakaria e McKennie. Probabile esclusione per Rabiot, mentre Allegri opterà per un attacco a due punte (Vlahovic e Morata) complice lo stop di Dybala contro il Torino.